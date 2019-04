Strand Hoek van Holland bezaaid met zwarte korrels

Het strand van Hoek van Holland ligt bezaaid met zwarte plastic korrels. De korreltjes spoelen sinds afgelopen weekend aan. Waar ze vandaan komen is nog onduidelijk.

Gemeentereinigers zijn druk bezig om de bolletjes op te ruimen. Dit is nog een hele klus. "Het probleem is dat we dit niet met machines kunnen doen", zegt Frank de Rij van Stadsbeheer Rotterdam tegen RTV Rijnmond. "We moeten dus alles met de hand opruimen."

De schoonmakers waren vanmiddag druk in de weer met een schop en een shovel. Aanklevend zand werd in grote zeef met water van de korrels gespoeld.

Schadelijk voor dieren

De korreltjes zijn niet giftig, maar kunnen voor dieren wel schadelijk zijn. "Ze kunnen een gevaar worden voor het milieu", vertelt De Rij. "Vogels en vissen kunnen ze opeten. Dat willen we niet en daarom gaan we het opruimen."

Omdat de korreltjes aan blijven spoelen, is het niet duidelijk hoe lang de schoonmaakactie nog duurt.