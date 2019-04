Dode man Wilnis was stalker van doodgeschoten vrouw Mijdrecht

De vrouw die gisteravond in Mijdrecht is doodgeschoten, heeft eerder aangifte gedaan van stalking tegen de man die vanochtend in het naburige Wilnis dood werd gevonden. De politie onderzoekt of de man betrokken is bij de dood van de vrouw.

Het lichaam van 54-jarige man uit Zegveld werd vanochtend vroeg in de berm gevonden. Volgens de politie heeft hij zelf een einde aan zijn leven gemaakt. De politie gaat na of zijn daad iets te maken heeft met de dood van de vrouw.

De vrouw werd gisteravond in een huis in Mijdrecht doodgeschoten. Volgens ooggetuigen verliet een gewonde man het huis na de schietpartij. Of dit de vandaag aangetroffen man uit Zegveld is, is niet bekend.