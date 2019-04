Steeds meer incidenten door wangedrag tijdens Europese vluchten

Iedere drie uur brengt een passagier door wangedrag de veiligheid van een vlucht binnen de EU in gevaar. Bij zeker 70 procent van deze incidenten is sprake van agressie. Gemiddeld een keer per maand escaleert een situatie aan boord zodanig, dat een noodlanding moet worden uitgevoerd.

Het aantal incidenten is in 2018 met een derde gestegen ten opzichte van het voorafgaande jaar. Deze cijfers zijn afkomstig van het Europees agentschap voor de luchtvaartveiligheid EASA.

Hoewel het aantal passagiers dat zich misdraagt relatief klein is (in verhouding tot het grote aantal vluchten dat dagelijks wordt uitgevoerd binnen de EU), heeft het wangedrag buitenproportioneel veel impact. Geregeld verhindert zo'n passagier het soepele verloop van een vlucht, vaak heeft zijn of haar gedrag effect op de veiligheid.

Zo kunnen passagiers die onder invloed zijn mogelijk niet de veiligheidsinstructies opvolgen als dat nodig is. Daarnaast is de bemanning afgeleid door agressief gedrag. Fysiek geweld kan bovendien een traumatische ervaring zijn voor de betrokkenen en vermindert dus het vermogen om te reageren in geval van nood.

Risico

Volgens de EASA vormt elke vorm van misdraging een risico voor het normale verloop van een vlucht, of het nou dronkenschap of agressie betreft of iets anders. Daarom wil het agentschap voor de luchtvaartveiligheid samenwerken met andere organisaties uit de sector om het aantal incidenten omlaag te brengen.

Ook KLM zegt te maken te hebben met passagiers die zich misdragen ('unruly passengers'). Maar of het aantal toeneemt, kan een woordvoerder niet bevestigen. KLM traint medewerkers om te gaan met agressief gedrag, en vooral om daarbij te de-escaleren.

De luchtvaartmaatschappij hanteert een zwarte lijst van passagiers. Wie daarop staat, riskeert een vliegverbod bij KLM. "Wij tolereren agressief gedrag op geen enkele manier en zijn daar heel alert op." KLM onderstreept dat de zwarte lijst voldoet aan alle privacyregels.

Campagne

Het EASA start een campagne en roept passagiers op een video te bekijken en te delen.