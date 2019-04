Minderjarige jongen pakt pistool van agent af in Almelo

Een minderjarige jongen heeft vanmiddag in Almelo het pistool van een politieagent gepakt, toen hij werd aangehouden voor winkeldiefstal. Het lukte de politie om het wapen weer snel te bemachtigen, er zijn geen gewonden gevallen.

De politie zegt dat het personeel van de supermarkt de jongen tegen de grond had gewerkt, nadat hij had geprobeerd iets te stelen. De jongen probeerde zichzelf daarna te verwonden door met zijn hoofd tegen de grond te stoten. Twee agenten wilden voorkomen dat hij zichzelf iets aandeed en hielpen de jongen overeind.

Wegduiken

Vervolgens ontstond er een worsteling en lukte het de jongen om het vuurwapen van een agent in handen te krijgen. In een filmpje op Dumpert is te zien dat hij het pistool even richt op een supermarktmedewerker, die snel wegduikt. Daarna pakte de agent zijn wapen terug en borg het op in zijn holster.

De teamchef vindt dat de agenten het professioneel hebben aangepakt. "Ze twijfelden geen moment en wisten in een luttele seconde de situatie weer onder controle te krijgen."

Het betrokken winkelpersoneel kan gebruik maken van slachtofferhulp. De politie bekijkt of er lessen uit het incident getrokken moeten worden. De jongen wordt naast winkeldiefstal verdacht van verzet bij aanhouding.