Zware hersenschudding Johan Derksen na val van trap

Voetbalanalist Johan Derksen mist een aantal afleveringen van Veronica Inside omdat hij in het ziekenhuis ligt na een val van de trap. Derksen heeft een zware hersenschudding en breuken in zijn gezicht en arm.

Wilfred Genee, presentator van voetbalprogramma Veronica Inside, vertelde op Radio Veronica wat er precies is gebeurd. Derksen was vannacht op weg naar de wc, maar opende per ongeluk de verkeerde deur. Die leidde naar de trap en Derksen viel voorover naar beneden. Hij was enige tijd buiten bewustzijn en is daarna naar het ziekenhuis gebracht.

De 70-jarige Derksen zal voor het eerst in vijftien jaar zijn plek niet innemen in het voetbalpraatprogramma. Hij wordt vrijdagavond vervangen door Jan Boskamp.