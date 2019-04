Rome onderzoekt gewelddadig protest tegen Roma

De burgemeester van Rome laat onderzoek doen naar de gewelddadige protesten tegen de komst van een aantal Roma-families naar een opvangcentrum. Zij wil weten of het geweld is ingegeven door rassenhaat.

Honderden buurtbewoners en extreemrechtse activisten gingen de straat op om een groep van 70 Roma, onder wie 33 kinderen, de toegang te beletten tot een opvangcentrum in de Italiaanse hoofdstad. Ze staken auto's in brand en vertrapten etenswaren die bedoeld waren voor de Roma. Daarbij werd geschreeuwd: "Ze moeten doodgaan van de honger!" Ook werd de weg geblokkeerd, zodat de families het centrum niet in konden.

Voor zover bekend is er geen fysiek geweld tegen de Roma gebruikt.

In de onderstaande video, die ook gedeeld wordt door de Italiaanse krant La Repubblica is te zien hoe de demonstranten voedsel vertrappen, dat bedoeld was voor de Roma-families: