Kunstenaar Christo pakt de Arc de Triomphe in

De Bulgaars-Amerikaanse kunstenaar Christo (83) stort zich op de Arc de Triomphe in Parijs. Het wereldberoemde bouwwerk aan het westelijke eind van de Champs-Élysées is in april 2020 twee weken gehuld in blauwgrijs doek. Daar is 25.000 vierkante meter doek voor nodig en 7 kilometer rood touw.

Rond diezelfde tijd is er in het Centre Pompidou een expositie over een van de beroemdste projecten van Christo en zijn in 2009 overleden vrouw Jeanne-Claude: de Pont-Neuf-brug die het paar in 1985 in zandkleurig doek verpakte. In twee weken tijd kwamen daar drie miljoen mensen naar kijken.