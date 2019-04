Van singletje tot Spotify, wat bepaalt de lengte van een popliedje?

Met de komst van nieuwe geluidsdragers als de langspeelplaat en later de cd is de drieminutengrens nergens meer voor nodig. Maar toch blijven radiostations erbij zweren, zeker de commerciële, om meer reclame tussendoor kwijt te kunnen.

Tegelijkertijd zijn niet-commerciële radiostations in opkomst, zoals in Amerika in de jaren zeventig op de universiteiten college radio ontstaat, radio gemaakt door studenten. ''Die draaien ook de langere nummers, dus gaan muzikanten die ook steeds vaker maken'', zegt Ter Bogt. ''De lp is niet langer een verzameling singles, maar krijgt een heel eigen dynamiek.''

Conceptalbum

Zo ontstaat ook het conceptalbum, waarop een bepaald thema, tekstueel of compositorisch wordt uitgewerkt, met vaak afwisselend korte en langere nummers. Voorbeelden daarvan zijn Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van The Beatles, The Rise and Fall of Ziggy Stadust van David Bowie en Wish You Were Here (over voormalig bandlid Syd Barrett)van Pink Floyd. Sommige nummers duren een hele lp-kant en hebben minutenlange intro's, zoals Shine on You Crazy Diamond.