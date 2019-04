OM Curaçao onderzoekt dubieuze deal luchthaven Bonaire

Het Openbaar Ministerie op Curaçao doet onderzoek naar een dubieuze deal tussen de luchthaven van Bonaire en een Libanees-Bonairiaanse projectontwikkelaar. Die zou commercieel aantrekkelijke grond voor een te lage prijs in handen hebben gekregen.

Het Bonaire International Airport (BIA), ook wel Flamingo Airport genoemd, is in handen van de Nederlandse overheid. De luchthaven verleende in 2014 erfpacht aan projectontwikkelaar D. voor een stuk grond van 5000 vierkante meter op het eigen terrein.

Daarvoor moest D. ruim 6000 euro per jaar betalen. Een taxateur die door de projectontwikkelaar werd ingehuurd, bepaalde de waarde van de grond op 100.000 euro. De duur van de vergoeding voor het gebruik van de grond werd gesteld op zestig jaar. De luchthaven zelf liet geen taxatierapport opmaken.

Belastingdienst

Op basis van officiële gegevens van de Belastingdienst Caribisch Nederland blijkt dat kavels die grenzen aan de grond van de projectontwikkelaar getaxeerd worden op 450 tot 530 euro per vierkante meter. Dat is 27 keer meer dan de 20 euro die BIA aan de projectontwikkelaar in rekening brengt. Opvallend, aangezien het terrein veel gunstiger gelegen is ten opzichte van de luchthaventerminal.

De commerciële waarde van de bewuste 5000 vierkante meter moet, als de berekening van de Belastingdienst wordt aangehouden, op 2,7 miljoen euro worden geraamd in plaats van de 100.000 euro die partijen als grondslag voor erfpacht accepteerden.

Bod

Als de commerciële waarde als uitgangspunt was genomen van de taxatie, dan had de projectontwikkelaar geen 6200 euro aan erfpacht moeten betalen, maar zo'n 162.000 euro per jaar. Met een looptijd van 60 jaar loopt de luchthaven bijna 10 miljoen euro aan inkomsten mis.

Volgens vastgoedkenners op het eiland had de opbrengst nog hoger kunnen uitvallen als BIA projectontwikkelaars zou hebben uitgenodigd een bod uit te brengen.

De projectontwikkelaar zegt in een reactie op eerdere publicaties dat er niets aan de hand is en dat de jaarlijkse erfpachtcanon vastgesteld is op basis van beleid van het eilandsbestuur van Bonaire en wettelijk is vastgelegd in een Eilandsverordening.