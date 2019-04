Hoekstra: 'Het ziet er voorlopig niet goed uit met de Italiaanse begroting'

Minister Hoekstra van Financiën is bezorgd over de Italiaanse begroting. "Ik zou graag ongelijk krijgen en zien dat de groei er wel is en dat de begroting wel op orde is, maar voorlopig ziet het er niet goed uit", zegt hij.

De Italiaanse economie verkeert al een tijd in recessie. Volgens het kabinet is de Europese Commissie niet streng genoeg geweest bij het goedkeuren van de Italiaanse begroting. De Commissie zegt alles volgens de regels te hebben gedaan.

Op basis waarvan Brussel de begroting goedkeurde, was in eerste instantie geheim. Na aandringen van Nederlandse Kamerleden en het kabinet zijn de stukken gisteren openbaar gemaakt.

Hogere cijfers

Uit de stukken blijkt dat de Europese Commissie in december bij het goedkeuren van de begroting uitging van 1 procent groei in 2019, een veel gunstiger groeicijfer dan korte tijd later werd genoemd.

Begin januari stelde de Europese Centrale Bank het groeicijfer bij naar 0,6 procent. En in februari sprak de Europese Commissie zelf ook van een flink lagere groei: namelijk 0,2 procent.

'Geen tijd voor eigen ramingen'

Een bron binnen de Commissie zegt dat toch alle regels zijn gevolgd. Het groeicijfer van 1 procent uit december was in lijn met de cijfers die Brussel op dat moment had. Bovendien had de Italiaanse begrotingswaakhond de nieuwe begroting ook al goedgekeurd. "Ik begrijp wel dat Nederland het anders zou willen zien, maar het duurt een maand om eigen economische ramingen te maken. Die tijd was er niet."

Hoekstra is het daar niet mee eens. "Ik blijf benadrukken dat de Commissie moet optreden namens alle landen, klein en groot." Op de vraag waarom er zoveel verschil zitten tussen de economische groeicijfers, zegt hij : "Dat zal moeten blijken. In mei of juni gaat het dossier Italië weer open".

Hoekstra is tevreden dat de stukken nu openbaar zijn, maar daarmee is de zaak voor hem nog niet afgedaan. "De kous is nog niet af, want het fundamentele probleem is nog niet opgelost."

Genua

Nederland is ook kritisch over het meenemen van te hoge eenmalige kosten in de beoordeling van de Italiaanse begroting, zoals die voor het vervangen van de ingestorte brug in Genua. Volgens de bron in Brussel is ook dat geen fout. "Voor zo'n onverwachte gebeurtenis zijn regels. Wij gaan daar flexibel mee om."

Ook voldoet de Italiaanse regering niet aan de eis om schulden af te bouwen, blijkt uit de stukken. De schuld is nagenoeg gelijk gebleven op 130 procent van het bbp, terwijl die volgens de Europese regels met 3,5 procentpunt per jaar moet afnemen.

Volgens Hoekstra moet de Europese Commissie meer inzetten op echte hervormingen en begrotingen die op orde zijn. "En daar is nog het een en ander te doen. Het gaat mij erom dat er een Commissie is die optreedt namens alle lidstaten en die de regels handhaaft."