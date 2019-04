Hertellingen in Istanbul na nek-aan-nekrace burgemeestersverkiezingen

Na de spannende strijd bij de burgemeestersverkiezingen in Turkije, zijn in Istanbul hertellingen aangekondigd. Volgens staatspersbureau Anadolu worden in 16 van de 39 districten in de metropool alle ongeldige stemmen nog een keer bekeken. In één stadsdeel worden alle stemmen opnieuw geteld.

De verkiezingen van zondag mondden in de grootste stad van Turkije uit in een nek-aan-nekrace, waarbij het verschil tussen de CHP en de AK-partij van president Erdogan maar enkele duizenden stemmen was. Op de avond van de verkiezingen riepen beide partijen zich uit tot winnaar.

Een dag later erkende de kandidaat van de AKP, oud-premier Binali Yildirim, dat zijn tegenstander Ekrem Imamoglu een krappe voorsprong had. De AK-partij tekende vervolgens protest aan tegen de uitslagen in alle districten in Istanbul, dat zo'n 16 miljoen inwoners telt.

De oppositiekandidaat noemt zichzelf op Twitter al de burgemeester van Istanbul. Hij heeft president Erdogan opgeroepen zijn overwinning te erkennen, om te voorkomen dat nog meer onduidelijkheid ontstaat.

'Gevoelige tik Erdogan'

Ook in de Turkse hoofdstad Ankara leek de CHP-kandidaat zondag te hebben gewonnen. Daar is het verschil met de AKP-kandidaat een stuk groter. Toch maakte de partij van Erdogan ook daar bezwaar tegen de verkiezingsuitslag.

Volgens de AKP waren er onregelmatigheden die de overwinning van de CHP ongedaan kunnen maken. Of het in Ankara ook nog tot hertellingen komt, is nog niet duidelijk.

Bij de burgemeestersverkiezingen was Erdogans AKP met afstand de grootste in Turkije als geheel, maar de partij kreeg een gevoelige tik in de grote steden. Oppositiepartij CHP levert de burgemeester in Izmir, de derde stad van het land, en mogelijk volgen dus ook Istanbul en Ankara nog.