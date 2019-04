Man (23) krijgt tien jaar cel voor doodsteken bekende na ruzie

Een man van 23 uit Almere heeft tien jaar cel gekregen voor het doodsteken van een kennis van 18. De twee hadden de avond voor de steekpartij in februari vorig jaar ruzie gehad.

De dader zocht de 18-jarige een dag later op bij hem thuis en stak hem meerdere keren met een mes. Tijdens de rechtszaak zei hij dat het slachtoffer zelfmoord had gepleegd.

De rechter ging daar niet in mee en zei dat de steekwonden niet op plekken zaten waar iemand zichzelf zou steken. Daarnaast zou de man van 18 zich hebben verweerd bij de aanval.

'Alleen lange straf op zijn plek'

Het slachtoffer overleed uiteindelijk pas een dag later aan zijn verwondingen. Hij is volgens de rechter "op een afschuwelijke manier uit het leven weggerukt". "Hij heeft zoveel bloed verloren dat hij feitelijk is leeggebloed."

Bij de zaak kwamen ook de ouders van het slachtoffer aan het woord. Zij vertelden dat ze het heel zwaar hebben met het verlies van hun oudste zoon.

De rechtbank vindt mede daarom dat alleen een lange gevangenisstraf op zijn plek is. Omdat er volgens de rechter geen sprake was van voorbedachten rade, is de dader niet veroordeeld voor moord, maar voor doodslag. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.