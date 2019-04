Oma bevallen van eigen kleindochter: 'dit had ik graag over voor mijn familie'

Voor Matthew was het zeker aan het begin wel even raar dat zijn moeder hun draagmoeder werd. "Ik had nooit gedacht ooit over de baarmoeder van mijn moeder te hoeven praten", zei hij. Terugblikkend is hij heel trots en dankbaar. "Mijn moeder heeft veel moeten doorstaan om haar eigen kleinkind te krijgen."

Vernoemd

Inmiddels is de zwangerschap achter de rug en is Uma Louise een week oud. Met beiden gaat het goed. "Ik ben vorige week bevallen van een kind. Dat is wat ze me verteld hebben", zegt Cecile grappend.

Het meisje is vernoemd naar haar oma, wiens tweede naam Louise is. "We wilden dat Uma zo een connectie heeft met haar oma."