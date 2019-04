Zestiende-eeuws scheepswrak gevonden in Noordzee bij opgraven containers

Het schip dat in de Noordzee is gevonden vervoerde vermoedelijk 5000 kilo koper. De familie Fugger had in die tijd vrijwel een monopolie op de koperhandel, zegt Manders.

Uit het merkteken van de familie op de platen blijkt dat zij in de 16e eeuw steeds belangrijker werden als schakel in de handel in grondstoffen. Dat zien we ook hier terug: een Tsjechisch-Duitse zakenfamilie, die Nederlandse boten gebruikt om de concurrentie met de meer oostelijke Hanzesteden aan te gaan.

Volgens Manders is het bijzonder dat het schip is gevonden bij het opgraven van de containers. ''Het geeft ons het idee dat er veel meer in zee ligt dan we ons realiseren. Dit laat het belang zien van maritiem onderzoek.'' Minister van Engelshoven, ook aanwezig bij de presentatie, onderschrijft dat. Thijs Coenen, maritiem archeoloog zegt: alhoewel het bekend was dat er scheepswrakken in het gebied van de containerramp waren, is dit wel echt de oudste. ''De zeevaart was de snelweg van die tijd. dus het is onvermijdelijk dat er meer scheepswrakken uit die tijd in dat gebied liggen.

Het plan is om ook de rest van het wrak op te graven en te onderzoeken, zodat er wellicht nog meer conclusies kunnen worden getrokken over waar het naartoe ging of hoe het is gezonken.