Laatste overlever van trans-Atlantische slavenhandel geïdentificeerd

Een onderzoekster van de universiteit van Newcastle is achter de identiteit gekomen van de laatste overlever van de trans-Atlantische slavenhandel, voor zover bekend. Het gaat om Redoshi, een vrouw die in 1860 in Amerika aankwam in een slavenschip en in 1937 is overleden op een plantage in Alabama, toen ze ongeveer 90 jaar was.

Eerder was de laatste overlever, van wie de identiteit bekend is, een man die in 1935 is gestorven. Waarschijnlijk zijn er ook slaven die later zijn overleden, maar die waren in de slavernij geboren en niet uit Afrika meegenomen.

Kindbruid

Onderzoekster Hannah Durkin kon details uit het leven van Redoshi in kaart brengen, doordat die in de 20e eeuw waren vastgelegd door geschiedkundigen en burgerrechtenactivisten. Durkin heeft deze ontdekking dus onder meer kunnen doen aan de hand van verslagen van ooggetuigen.

Aan burgerrechtenactivist Amelia Boynton Robinson heeft Redoshi bijvoorbeeld verteld over haar vreedzame leven in West-Afrika en de pijn die ze later heeft moeten doorstaan door de slavernij. Zo zorgden witte mannen op het slavenschip ervoor dat ze een kindbruid werd.

"Het is voor het eerst dat slavernij vanuit het perspectief van een West-Afrikaanse vrouw bekeken kan worden", zegt de onderzoekster. Andere documenten die het verhaal vertellen van Afrikaanse vrouwen tijdens de trans-Atlantische slavenhandel, zijn waarschijnlijk van slaveneigenaren.