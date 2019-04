Meer meldingen over seksueel misbruik en discriminatie op scholen

Vooral het aantal meldingen rond discriminatie op grond van een migratieachtergrond steeg, van 25 vorig jaar naar 42 dit jaar. De meldingen over discriminatie op grond van geloof zijn juist gedaald. Ook ontving de onderwijsinspectie vier meldingen over radicalisering. Die kwamen met name van scholen die zich zorgen maakten over radicaliserende leerlingen.

Zorgelijke ontwikkeling

In alle onderwijssectoren, behalve het speciaal onderwijs, stegen de meldingen over seksueel misbruik. Die gaan met name over aanranding en ongewenste hinderlijke aanrakingen. Ook wordt er melding gemaakt over ongewenste relaties tussen leraren en leerlingen.

In gevallen waarbij de melding ging over seksueel misbruik van leerlingen, werd in bijna de helft van de gevallen een 'met taken belast' persoon van de school, zoals een leerkracht beschuldigd. Dit gegeven, in combinatie met de stijging van het absolute aantal meldingen, noemt de onderwijsinspectie een "zorgelijke ontwikkeling".

De onderwijsinspectie ziet dat de meldingen complexer en urgenter worden. Ook merkt de inspectie op dat de klachtenprocedure van scholen steeds minder toegankelijk wordt, waardoor bijvoorbeeld ouders vastlopen.