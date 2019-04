Lichaam gevonden bij Wilnis, mogelijk verband met dode in Mijdrecht

Bij Wilnis in de provincie Utrecht is vanochtend het lichaam gevonden van een man. De politie werd even na 08.00 uur gewaarschuwd over het lijk op de Amstelkade. De politie kan nog niet zeggen waardoor de man om het leven is gekomen.

Gisteravond werd in het nabijgelegen Mijdrecht een vrouw doodgeschoten. Volgens ooggetuigen liep na de schietpartij een gewonde man het huis uit.

De politie noemt de vraag of de twee incidenten iets met elkaar te maken hebben "legitiem" en zegt een verband te onderzoeken.