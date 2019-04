Miljoenenorder voor Twents bedrijf dat olie uit hout maakt

Het Twentse bedrijf BTG, dat olie uit hout maakt, heeft een miljoenenorder uit Finland binnengehaald. De Finnen willen vier fabrieken met deze technologie à 25 miljoen euro per stuk.

De prefab-fabrieken worden in Nederland gebouwd en in Finland voor het bedrijf Green Fuel Nordic Oy in elkaar gezet. Die onderneming wil vanaf 2020 20 miljoen liter olie per jaar produceren.

BTG (Biomass Technology Group) nam in 2015 een fabriek in gebruik waar biomassa - zoals houtsnippers of zaagsel - razendsnel zonder zuurstof wordt verhit tot 500 graden. Binnen twee seconden ontstaat dan olie, houtskool en gas. Dit proces heet pyrolyse.