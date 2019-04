'Piloten Ethiopian Airlines volgden Boeing-noodprocedure voor crash'

De piloten van vlucht ET302 van Ethiopian Airlines, die vorige maand neerstortte, hebben aanvankelijk geprobeerd om de officiële noodprocedures van vliegtuigfabrikant Boeing te volgen, maar weken daar later van af toen die niet werkten. Dat melden bronnen aan The Wall Street Journal.

Vorige week meldde de Amerikaanse krant al dat het Boeing 737 MAX 8-toestel kampte met een kapotte sensor, waardoor een automatisch veiligheidssysteem de neus van het vliegtuig voortdurend omlaag duwde.

Nu schrijft The Wall Street Journal dat de piloten dat systeem hebben uitgezet toen het toestel in de problemen kwam, maar later weer aan hebben gezet omdat het niet lukte om het vliegtuig handmatig te stabiliseren.

Software-update

In oktober vorig jaar stortte ook al een Boeing 737 MAX 8 neer door een defecte sensor en de reactie van het veiligheidssysteem daarop. Na die crash in Indonesië gaf Boeing richtlijnen uit waarin staat hoe piloten het automatische veiligheidssysteem kunnen uitschakelen. Volgens The Wall Street Journal hebben de piloten van Ethiopian Airlines de voorgeschreven stappen gevolgd, maar heeft dat dus niet mogen baten.

Boeing werkt aan een software-update die het euvel moet verhelpen. Naar verwachting verschijnt die update in de komende weken. Daarna volgt een uitgebreid veiligheidsonderzoek door toezichthouders, voor luchtvaartmaatschappijen hun toestellen kunnen updaten.

Na het ongeluk in Ethiopië, waarbij alle 157 inzittenden om het leven kwamen, besloten luchtvaartautoriteiten over de hele wereld om de 737 MAX 8-toestellen uit voorzorg aan de grond te houden.

Wat mankeert er aan de Boeing 737 MAX 8? Dat leggen we je uit in de simulator: