NAM begint met opruimen installaties voor gaswinning Loppersum

De NAM is begonnen met de voorbereidingen voor de sloop van de vijf gaswinningslocaties van het zogeheten Loppersumcluster. Ten Post is als eerste aan de beurt.

Minister Wiebes besloot vorig jaar dat de gaswinlocaties van het Loppersumcluster (Ten Post, Loppersum, 't Zandt, De Pauwen en Overschild) "op de kortst mogelijke termijn" gesloten moesten worden.

'Afgeplugd'

Dat was onderdeel van zijn besluit om uiterlijk 2030 te stoppen met het naar boven halen van gas. Sinds februari vorig jaar zijn de vijf Loppersum-installaties niet meer in gebruik.

"We hebben ze afgeplugd", zegt Wessel de Haas tegen RTV Noord. Hij is namens de NAM verantwoordelijk voor de winning in het Groningenveld. "Dat moet je zien als een soort stop onder de grond. Er kan geen gas meer uit."

Ten Post is de eerste locatie die wordt opgeruimd. Dat gaat in een aantal stappen. Na het veilig afsluiten van de put wordt de installatie bovengronds weggehaald, net als alle asfalt en beton.

3 meter diep

Daarna wordt de put 'afgesneden': de oude metalen gas-/olieput wordt op 3 meter diepte onder het maaiveld afgekapt zodat deze toekomstige ontwikkelingen op het terrein niet hindert.

Na het verwijderen van kabels en leidingen blijft er een terrein over met een hek eromheen. Eventueel wordt, als er sprake is van bodemverontreiniging, de grond gesaneerd. Daarna kan het terrein opgeleverd worden.

De NAM verwacht dat de voorbereidende werkzaamheden in Ten Post in totaal zo'n vier maanden in beslag gaan nemen. Het is de bedoeling dat de sloop daar meteen op volgt.