Wekdienst 3/4: zwaar debat voor Dekker over Michael P. en NAVO is jarig

Het Rode Kruis is bereid om vrouwelijke jihadisten en hun kinderen naar Nederland te halen. De organisatie wil helpen om de vrouwen vanuit Koerdische kampen in Syrië naar een Nederlandse ambassade in Turkije of Irak te brengen.

Vorig jaar schreef minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer dat het Rode Kruis "onafhankelijk" is en "niet handelt uit opdracht van een staat". Daarom zou de organisatie dus niet om hulp kunnen worden gevraagd. Het Rode Kruis zegt nu dus dat dat wél kan. In de Koerdische vluchtelingenkampen in Syrië zitten naar schatting 65 Nederlandse kinderen en hun moeders.