Venezolaanse oppositieleider Guaidó niet langer onschendbaar

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó is niet langer politiek onschendbaar en kan door de autoriteiten worden aangehouden. Zijn immuniteit is opgeheven door de omstreden Grondwetgevende Vergadering nadat het hooggerechtshof daarom had gevraagd.

De zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó genoot als parlementariër politieke onschendbaarheid tegen crimineel onderzoek. Het besluit om de immuniteit op te heffen was volgens het hooggerechtshof noodzakelijk om Guaidó te kunnen vervolgen. Guaidó zei eerder dat de Grondwetgevende Vergadering niet het recht heeft om zijn politieke onschendbaarheid in te trekken.

De Grondwetgevende Vergadering is in het leven geroepen door de huidige president Maduro met als doel wijzigingen makkelijk te kunnen doorvoeren. Internationaal werd al gevreesd dat hij de raad wil gebruiken om de oppositie uit te schakelen.

Guaidó wil dat Maduro vertrekt, maar die is niet van plan om op te stappen. Maduro noemt hem een marionet van de VS.

Humanitaire crisis

In Venezuela heerst een humanitaire crisis. Zo gaat het gebukt onder honger en hyperinflatie. Voedsel en medicijnen zijn nauwelijks verkrijgbaar. Ook kampt het land al een tijd met een serie opeenvolgende stroomstoringen. Miljoenen Venezolanen zaten de afgelopen weken dagenlang zonder elektriciteit.

Guaidó wijt de problemen aan wanbeleid. "De duisternis is pas voorbij als Maduro weg is", zei hij eerder.