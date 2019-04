'Panama Papers leverden al ruim 1 miljard euro op'

Drie jaar na de eerste publicaties over de zogeheten Panama Papers is er wereldwijd al ruim een miljard euro aan boetes en naheffingen opgehaald. Dat meldt Trouw.

Het Panamese advieskantoor Mossack Fonseca hielp jarenlang duizenden bedrijven en personen om geld weg te sluizen naar belastingparadijzen. Drie jaar geleden werden de praktijken openbaar door het lekken van miljoenen documenten, de Panama Papers. Begin 2018 werd Mossack Fonseca opgeheven.

8 miljoen in Nederland

In het Verenigd Koninkrijk hebben boetes en naheffingen tot nu toe het meest opgeleverd: 225 miljoen euro. Ook in Frankrijk (122 miljoen) en Australi├ź (82 miljoen) heeft de fiscus inmiddels al flink ge├»ncasseerd. In Nederland is tot december vorig jaar in totaal 8 miljoen aan naheffingen en boetes opgehaald op basis van de Panama Papers.

De opbrengst voor de fiscus naar aanleiding van de Panama Papers is wereldwijd waarschijnlijk veel hoger dan ruim 1 miljard euro. Veel landen willen niets prijsgeven over onderzoeken naar aanleiding van de gelekte documenten. Ook lopen er volgens de krant nog honderden onderzoeken naar verborgen vermogens.

Een internationaal collectief van bijna 400 onderzoeksjournalisten publiceerde op 3 april 2016 voor het eerst over de Panama Papers. In Nederland deden Trouw en Het Financieele Dagblad dat.