Griepepidemie na veertien weken voorbij

De griepepidemie in Nederland is voorbij. Dat is bekendgemaakt door onderzoeksinstituut Nivel. De epidemie heeft veertien weken geduurd.

Van een epidemie is sprake als twee weken lang meer dan 51 op de 100.000 mensen zich met griep melden bij de huisarts. Dat was dit seizoen voor het eerst het geval op 10 december.

De afgelopen twee weken zat het aantal grieppatiƫnten weer onder de epidemische grens. Volgens het Nivel was deze epidemie "over het algemeen wat milder dan de voorgaande".

Veertien weken is langer dan normaal. De afgelopen 25 jaar duurde de griepgolf gemiddeld negen weken. Vorig jaar was de epidemie voorbij na achttien weken.