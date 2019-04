Europees Parlement wil van vleesnamen voor vegetarische producten af

Vegetarische producten met benamingen als 'hamburger' en 'steak' worden mogelijk in de ban gedaan. De termen zouden volgens de landbouwcommissie van het Europees Parlement de consument misleiden.

Het verbod op vleesnamen voor vegetarische producten werd gisteren met ruime meerderheid aangenomen door de commissie. Het verbod geldt niet alleen voor vlees, maar ook voor zuivelproducten. Het voorstel bepaalt dat plantaardige producten niet mogen verwijzen naar dierlijke producten.

Belangenorganisatie ProVeg Nederland noemt het besluit van de landbouwcommissie in het Europarlement 'irrationeel'. "Het is toch zonneklaar dat als er op de verpakking 'Vegetarische Kipstuckjes' staat, de consument begrijpt dat er geen kip in zit", zegt manager Pablo Moleman, die ook actief is als fractiemedewerker bij de Partij voor de Dieren in het Europees Parlement. Volgens Moleman hebben consumenten behoefte aan een verwijzing naar vlees. "Als een consument op zoek is naar een vleesvervangend product, dan wil hij weten wat hij kan verwachten."

'Hilariteit en naamsbekendheid'

Het is niet de eerste keer dat vleesnamen voor vegetarische producten onder vuur liggen. In 2017 tikte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit producent De Vegetarische Slager op de vingers omdat consumenten misleid zouden worden door de naam van de vleesvervangers die het bedrijf aanbiedt. Benamingen als 'gerookte speckjes' en 'visvrije tonyn' zouden voor verwarring zorgen. De ophef daarover was groot, de autoriteit krabbelde vervolgens terug.

Jaap Korteweg, oprichter van De Vegetarische Slager, reageert laconiek op het besluit van de commissie. Hij verwacht niet dat het verbod er echt zal komen. "De discussie zal in Europa niet anders verlopen dan in Nederland." Volgens Korteweg heeft de discussie de sector alleen maar in de kaart gespeeld. "Het heeft vooral voor hilariteit en veel naamsbekendheid gezorgd."

Het verbod is inderdaad nog geen feit. Het voorstel is weliswaar aangenomen door de landbouwcommissie, maar het gehele Europees Parlement moet zich er nog over buigen. Bovendien moet er ook een akkoord worden bereikt met de Europese Commissie en de lidstaten.