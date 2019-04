Uncle Joe (Biden) in de problemen na beschuldigingen van ongewenste intimiteiten

Amy Lappos schaart zich achter Flores. In 2009 had zij als medewerker van een congreslid in Connecticut 'een soortgelijke ervaring' met Biden tijdens een liefdadigheidsevent. "Ik heb het incident nooit gemeld omdat hij de vicepresident was, en ik a nobody. Maar ongewenste affectie is niet oké", vertelt ze aan de Hartford Courant. "Hij overschreed een grens van fatsoen. Een grens van respect."

Lappos zegt met name geschrokken te zijn van de 'belachelijk afwijzende' manier waarop Democraten, inclusief Biden zelf, reageren op Flores' woorden. "Bidens verklaring was niet alleen verontrustend, het was walgelijk." Beide vrouwen menen dat de Democraten dit gedrag niet door de vingers mogen zien en dringen er bij de partij op aan zich te beroepen op een andere kandidaat voor 2020.