FIOD legt beslag op 30 miljoen euro in illegale gokzaak

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft in een onderzoek naar illegaal online gokken en witwassen beslag gelegd op tientallen miljoenen euro's. Dat gebeurde vandaag bij invallen in vier woningen en een bedrijfspand in het noorden van de provincie Groningen.

Vier mannen en een vrouw worden verdacht van betrokkenheid, maar zijn niet aangehouden. De FIOD nam administratie in beslag, drie auto's en ruim 30 miljoen euro op bankrekeningen en aan onroerend goed in binnen- en buitenland.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de verdachten zonder vergunning online gokspelen aanboden. Mogelijk verdienden zij daar tussen 2012 en 2017 zo'n 50 miljoen euro mee. Dat geld zou deels geïnvesteerd zijn in vastgoed, waardoor sprake zou zijn van witwassen.

Het Openbaar Ministerie gaat de zaak verder onderzoeken, meldt RTV Noord.