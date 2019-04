Tientallen dode dieren gevonden in Gelderse loods

In Leuvenheim, in Gelderland, zijn tientallen dode dieren gevonden in een loods. Het gaat in ieder geval om vier dode pony's, vier geiten, een kalf en tientallen dode vogels. Naast de kadavers zijn onverzorgde dieren aangetroffen op het terrein. De politie is een onderzoek begonnen en de eigenaar van het perceel wordt verhoord.

De controle werd uitgevoerd door de politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die laatste doet onderzoek naar het welzijn van de nog levende dieren en probeert te achterhalen wat er is gebeurd. De dieren die nog in leven zijn, worden opgevangen.

Ook de gemeente Brummen, waar het dorp Leuvenheim onder valt, onderneemt actie. Volgens de gemeente vinden op het terrein activiteiten plaats die in strijd zijn met het bestemmingsplan, wat kan leiden tot boetes.