Gewonden bij busongeluk in Duitsland

Bij een busongeluk in Duitsland zijn zeker twintig mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn er volgens de politie slecht aan toe.

De bus kwam vanochtend rond 07.00 uur in Lichtenau in Noord Rijnland-Westfalen op de verkeerde kant van de weg terecht en botste tegen een boom.

Er zaten zo'n 35 mensen in de bus. Onder hen waren veel kinderen die onderweg waren naar school.

Helikopters

De chauffeur bleef ongedeerd. De twee zwaargewonden, een vrouw van 50 jaar en een kind van 10 jaar, zijn met helikopters naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Mogelijk was er een technisch mankement aan de bus. Bij de chauffeur is bloed afgenomen om te kijken of hij had gedronken of drugs had gebruikt.