Politie ontdekt gangenstelsel onder woningen in Utrecht

De politie heeft in Utrecht een gangenstelsel ontdekt onder huizen in de Jan Pieterszoon Coenstraat in de wijk Lombok. Dat gebeurde nadat in de kruipruimte van een leegstaande woning een gat was gevonden.

Agenten deden onderzoek in de woning omdat omwonenden hadden geklaagd over een vervelende kleilucht. Volgens een woordvoerder van de politie kan die geur erop wijzen dat de gangen vrij recent zijn aangelegd.

Een robot van de explosievenopruimingsdienst zal de gangen ingaan om te kijken hoe groot het gangenstelsel is.