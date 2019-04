Gewonden bij avondwake voor rapper Nipsey Hussle

In Los Angeles zijn bij een avondwake voor de doodgeschoten rapper Nipsey Hussle zeker twaalf gewonden gevallen. Een paar van de gewonden zijn er volgens de politie slecht aan toe.

Honderden mensen kwamen gisteravond bijeen op de parkeerplaats voor de winkel waar de rapper werd doorgeschoten. Op beelden is te zien dat er plotseling paniek uitbreekt. In de chaos zijn mensen onder de voet gelopen.

Volgens de politie was de paniek waarschijnlijk het gevolg van een vechtpartij. In eerste instantie werd er door ooggetuigen gezegd dat er geschoten was, maar de politie spreekt dat tegen. Er is mogelijk wel zijn gedreigd met een vuurwapen.

Verdachte opgepakt

Nipsey Hussle werd zondag voor de deur van zijn kledingwinkel in Los Angeles doodgeschoten. Twee andere mannen raakten gewond. De politie heeft inmiddels een verdachte opgepakt.

De 33-jarige rapper nam muziek op met onder anderen Drake en Snoop Dog. Zijn debuutalbum Victory Lap werd genomineerd voor een Grammy.