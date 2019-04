Tweede vrouw beschuldigt Democraat Biden van ongepast gedrag

In de Verenigde Staten heeft een tweede vrouw oud-vicepresident Joe Biden beschuldigd van ongepast gedrag. De nu 43-jarige Amy Lappos zegt dat Biden in 2009 met beide handen haar hoofd vastpakte en zijn neus tegen die van haar drukte.

Dat zou zijn gebeurd in een huis in Connecticut, tijdens een actie voor een goed doel. Lappos was toen medewerker van de Democratische gouverneur in die staat.

Vorige week vrijdag beschuldigde een andere vrouw, Lucy Flores, Biden al van ongepast gedrag. De toenmalige vicepresident zou haar in 2014 van achteren bij de schouders hebben vastgepakt en op haar achterhoofd hebben gekust.

'Nooit mijn intentie'

De 76-jarige Biden zei afgelopen weekend dat hij zich in zijn ogen nooit ongepast heeft gedragen tegenover vrouwen.

"Ik heb in campagnes en in het openbare leven ontelbaar veel handen geschud, knuffels gegeven en genegenheid getoond. En geen enkele keer - nooit - heb ik het gevoel gehad dat ik me ongepast gedroeg. Als iemand vindt dat ik dat wel heb gedaan, zal ik daar met respect naar luisteren. Maar het was nooit mijn intentie", schrijft hij in een verklaring.

Biden overweegt om zich volgend jaar verkiesbaar te stellen voor de presidentsverkiezingen. Mogelijk hebben de beschuldigingen van Lappos en Flores daar een negatieve invloed op, omdat de Democratische Partij wordt gedomineerd door vrouwen. Maar de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, zegt dat de beschuldigingen Biden niet zullen diskwalificeren.