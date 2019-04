EU-onderhandelaar: kans op chaotische brexit elke dag groter

De belangrijkste EU-onderhandelaar voor de brexit, Michel Barnier, zegt dat de gevreesde no-deal-brexit elke dag dichterbij komt nu het Lagerhuis opnieuw alle brexit-varianten heeft afgewezen.

Een no-deal-brexit wordt aan beide kanten van de Noordzee als het slechtst denkbare scenario gezien. Tussen 27 overgebleven EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk (VK) ontstaat dan een harde grens, die het handels- en personenverkeer ernstig zal belemmeren.

De Britse premier May heeft haar kabinet vandaag bijeengeroepen. De verwachting is dat dat de hele dag gaat duren.

Uitweg

Barnier hoopt dat een harde breuk op het laatste moment nog afgewend kan worden. Hij zei niet hoe. 10 april is er nog een top gepland van EU-regeringsleiders in Brussel. Dat is twee dagen voor 12 april, de dag waarop de Britten zoals het er nu voorstaat uit de Europese Unie stappen. Barnier zei dat de EU in staat is om de problemen die dan rijzen het hoofd te bieden. "Maar het zal niet allemaal soepel gaan", zei hij.

De EU was bereid de Britten meer tijd te geven om de brexit voor te bereiden als zij het uittredingsakkoord hadden aanvaard dat premier vorig jaar met de EU sloot. Dat akkoord is in het Lagerhuis drie keer weggestemd. Het Lagerhuis werd het gisteren opnieuw niet eens over wat het dan wel wil, bijvoorbeeld een brexit waarbij een douane-unie met de EU ontstaat. Ook een motie voor een nieuw brexit-referendum haalde het niet.

Politiek verklaring

Barnier zei nogmaals dat het uittredingsakkoord blijft zoals het is. Over de bijbehorende politieke verklaring kan wel opnieuw worden onderhandeld. In die verklaring staat onder meer dat het Verenigd Koninkrijk en de EU in de toekomst zullen samenwerken bij de bescherming van de internationale rechtsorde, het bevorderen van democratie en het streven naar vrije en eerlijke handel.

"Als het VK dat wil, zijn we bereid de politieke verklaring aan te passen, zolang dat uitgangspunten van de EU worden gerespecteerd", zei Barnier.