Rijkswaterstaat gaat files aanpakken door snelle berging

Rijkswaterstaat zet op 20 strategische plekken langs snelwegen bergers in die standby staan tijdens de spitsuren. Bij ongevallen kunnen ze meteen worden ingezet om betrokken voertuigen te bergen. Zo is de weg sneller vrij en wordt het oponthoud voor het overige verkeer verminderd.

De extra inzet is een van de maatregelen uit de koker van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om files op korte termijn aan te pakken. Er zijn onder meer 40 extra weginspecteurs aangetrokken. Die moeten ervoor zorgen dat bergers en hulpdiensten hun werk veilig kunnen doen.

Samenwerking

Rijkswaterstaat werkt al samen met hulpdiensten, bergers en alarmcentrales om bij pech en ongevallen het verkeer weer zo snel mogelijk te laten doorrijden. Nu zijn er afspraken gemaakt met bergers, zodat ze op werkdagen in de spits klaarstaan, met name bij ringwegen rond de grote steden. Daar ontstaan bij incidenten de meeste files en de grootste vertragingen. In de praktijk is gebleken dat de aanrijtijd hierdoor met zo'n 25 procent wordt verminderd.