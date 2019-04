Standbeeld Michael Jackson weggehaald: 'zou onprettig gevoel kunnen oproepen'

Een tien meter hoog standbeeld van Michael Jackson is weggehaald bij de McDonald's in het Brabantse Best. Het beeld zou een onprettig gevoel kunnen oproepen bij bezoekers van het restaurant. Het weghalen is een reactie op de documentaire 'Leaving Neverland', waarin twee mannen stellen dat ze als kind door de zanger zijn misbruikt.

Het restaurant laat aan Omroep Brabant weten: "We vinden het belangrijk dat alle gasten zich prettig voelen bij een bezoek aan onze restaurants. Het beeld van Michael Jackson kan een onplezierig gevoel oproepen bij onze gasten."

Het beeld staat al sinds 1996 voor de McDonald's in de Brabantse plaats. De franchisenemer heeft volgens de regionale omroep begrip voor het weghalen van het beeld. Hij heeft het tien meter hoge standbeeld gedoneerd aan de Nederlandse Michael Jackson fanclub. Er wordt een nieuwe plaats gezocht.