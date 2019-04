Genoeg 1-aprilgrappen, maar die van het Haga Lyceum valt slecht

Ook het Genootschap van Hoofdredacteuren is niet over de grap van de school te spreken. Voorzitter Marcel Gelauff, tevens hoofdredacteur van de NOS, noemt de 1-aprilgrap "kwalijk, dom en kortzichtig".

Zowel Van Doorn als bestuursvoorzitter Soner Atasoy van het Haga Lyceum hebben bewust tegen de media gelogen, vindt Gelauff. "Dit was een heel opvallende benoeming en dan ook nog eens op 1 april. We hebben meerdere keren gevraagd of het klopte en dan wordt er keihard gelogen. Wie heeft hier iets aan?"

"Vermoedelijk hebben weinig mensen hier plezier aan", aldus Veerman. "Van Doorn zegt dat de school op deze manier wil meedoen aan een traditie, maar was dit het goede moment? Ze hebben recent een hoop slechte publiciteit gekregen en willen nu laten zien hoe nepnieuws in de wereld kan worden gebracht. Deze grap is daarom niet zozeer een grap, meer een politiek middel. En nu is Van Doorn logischerwijs in een discussie over de gepastheid ervan beland. Dat is een teken dat het geen geslaagde grap was."

Excuses

De 'grap' van het Haga Lyceum ondergraaft volgens Gelauff de kracht en de waarde van het nieuws. Bovendien snijden Van Doorn en Atasoy zichzelf in de vingers, zegt hij. "Je gaat je bij de betrokkenen voortaan bij alles afvragen of het wel klopt."

Arnoud van Doorn biedt zijn excuses aan richting diegenen die de grap niet leuk vinden. Ondanks de negatieve reacties omschrijft hij de actie die hij in samenspraak met de school opzette als 'missie geslaagd'.