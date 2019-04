Zweedse agent arresteert voortvluchtige crimineel naakt in sauna

Een Zweedse agent heeft in zijn vrije tijd een voortvluchtige drugsdealer gearresteerd in een spa. Hij herkende de gezochte crimineel toen hij samen met hem naakt in een sauna in Stockholm zat, meldt de Zweedse publieke omroep SVT.

De dealer had eigenlijk in de cel moeten zitten voor drugshandel en mishandeling van een ambtenaar. De man was echter nooit komen opdagen om zijn straf uit te zitten en werd sindsdien gezocht door de politie.

De agent herkende de crimineel ook zonder zijn kleren aan en slaagde erin hem te arresteren zonder andere saunabezoekers in gevaar te brengen.

'Hij hield zijn hoofd koel'

Zijn politiechef prijst hem in een Facebookbericht voor zijn optreden. "Deze topcollega hield zijn hoofd koel in een situatie die zomaar gevaarlijk had kunnen worden, ook al zat hij op zijn vrije dag in de sauna."

"Het is veel makkelijker om iemand te arresteren als je samen met collega's bent en de juiste hulpmiddelen bij je hebt", zegt de chef. "Deze crimineel zal nu eindelijk zijn straf uitzitten."