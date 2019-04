Aalsmeer krijgt een speciale bloemen-experience

In Aalsmeer komt een speciaal themapark voor de sierteelt. FloriWorld, zoals het centrum gaat heten, moet de eerste bloemen-experience ter wereld worden. Eind deze maand gaat de eerste paal de grond in.

Al zes jaar wordt er aan de plannen gewerkt. Het centrum, dat naast de bloemenveiling in Aalsmeer komt te staan, gaat 29 miljoen euro kosten. "Maar dan heb je ook iets heel bijzonders", zegt bedenker Bert Kranendonk tegen NH Nieuws. "Je hoort, je ziet, je ruikt en voelt. Maar dan zo subtiel dat je het bijna niet in de gaten hebt."

Bloemen-ervaring

FloriWorld wordt betaald door de bloemensector, die mee wil liften op het succes van de Keukenhof. "De Keukenhof is mooi, maar in FloriWorld kun je het hele jaar door een bloemenervaring meemaken", zegt directeur Danielle Santen. "Het centrum is dus echt iets heel anders."

Bedenker Bert Kranendonk vertelt wat er straks allemaal te zien valt in de attractie: