Tot zeven jaar cel geëist tegen kopstukken Limburgse jeugdbende

Het OM zegt dat de bende sinds 2015 actief was in Nederland, België en Duitsland en zo'n zeventig leden had. Volgens het OM hield de groep jongeren zich vrijwel dagelijks bezig met het stelen, doorverkopen en strippen van dure auto's. De gestolen voertuigen werden ook gebruikt bij woninginbraken.

Oprichters vader en zoon

Het OM eiste de hoogste straffen tegen de vermoedelijke oprichters van de bende, een vader (45) en zoon (22) uit Heerlen. Tegen de vader is vier jaar geëist en tegen de zoon zeven jaar. Die laatste wordt ook verdacht van het inrijden op een agent in België.

Tegen de vriendin van de zoon werd een jaar geëist, omdat zij samen met de moeder van de jongen berichten voor de groep zou hebben doorgeven. Daar zouden ze geld voor hebben gekregen.

De rechtbank doet in al deze zaken waarschijnlijk op 30 april uitspraak.