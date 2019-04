Iedereen is het eens: kalversterfte moet omlaag, maar wat is er aan de hand?

Het belang van de biest erkent Dirk Bruins, van LTO, ook. "Je moet ervoor zorgen dat een kalf zo snel mogelijk die eerste moedermelk krijgt. Mijn streven is om dat altijd binnen een half uur te doen. Maar dat lost niet alle problemen in het vroege leven van een kalf op. "

Er kan ook iets anders spelen waardoor het tegenzit. Een kalf grootbrengen is complex, net als bij een baby. Daar is veel zorg en aandacht voor nodig. Je kunt bovendien niet overal wat aan doen, soms kan er ook een infectie of dierziekte optreden bijvoorbeeld."

Van den Berg wijst daarom ook op de noodzaak van schone boxen waarin de kalveren geplaatst worden. "Is deze gereinigd of zit er nog vuil in van het vorige kalf? Wanneer een kalf diarree krijgt geven sommige veehouders soms meteen antibiotica, terwijl het eerst erg belangrijk is vast te stellen om welke bacterie het gaat."

De boer en het systeem

Hij denkt dat de kern van het probleem deels bij de boeren zelf ligt, en deels bij het systeem. "Veel hangt af van de veehouder zelf, maar de toenemende nadruk op het geven van melk in plaats van de zorg voor het kalf is ook bepalend." Dat laatste is volgens Van den Berg ook de reden dat de sterftecijfers maar niet afnemen. Ook bij andere veehouders liggen sterftecijfers onder jonge dieren structureel hoog, zegt hij.

Van den Berg stelt voor de kalveren niet al na 14 dagen naar de kalvermesterij te laten gaan en langer bij een veebedrijf moeten blijven. "Dat is allemaal erg belastend voor het immuunsysteem van een jong dier." Maar Bruins van LTO ziet dat anders. "Eerder was dat nog korter dan 14 dagen. Dat hebben we al verlengd. Nu kun je echt wel zeggen dat ze dan door de kwetsbare periode heen zijn."

Als het bij bedrijven nu te vaak misgaat en het sterftecijfer te hoog blijft, kan de NVWA bedrijven onder toezicht stellen. "Bedrijven krijgen een bepaalde tijd om de problemen aan te pakken", zegt de woordvoerder van de toezichthouder. "Dat kan ook gaan om enkele uren of dagen, afhankelijk van de problematiek."

Vervolgens kan een last onder dwangsom worden opgelegd, kan het probleem op kosten van de veehouder worden verholpen en kunnen de dieren in een uiterst geval worden weggehaald of verkocht.