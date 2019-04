Bolsonaro en Netanyahu samen naar Klaagmuur: grote symbolische stap

De Braziliaanse president Bolsonaro heeft als eerste staatshoofd ooit samen met de Israëlische premier de Klaagmuur bezocht. Gisteren kwam Bolsonaro aan in Israël voor een vierdaags bezoek.

Het gezamenlijke bezoek aan de muur is van symbolisch belang. Andere staatshoofden gingen als privépersoon en alleen naar de Klaagmuur. Donald Trump was daarop geen uitzondering toen hij in 2017 als eerste zittende Amerikaanse president de muur bezocht. Palestijnen zouden zo'n bezoek in aanwezigheid van de Israëlische premier als beledigend kunnen zien. Volgens de VN is Oost-Jeruzalem, waar de Klaagmuur staat, namelijk bezet gebied.

In maart werd de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken, Mike Pompeo, wel vergezeld door Netanyahu tijdens zijn bezoek.

Halalvlees

Dat Bolsonaro als staatshoofd ook samen met de Israëlische premier naar de Klaagmuur gaat, komt niet uit het niets. De Braziliaanse president liet al eerder weten Israël te steunen. Daarmee voert hij duidelijk een andere koers dan zijn voorgangers die een neutraal standpunt innamen in de Palestijns-Israëlische kwestie en pleitten voor een tweestatenoplossing.

Bolsonaro liet zich een paar jaar geleden dopen in de rivier de Jordaan en wilde net als de VS de Braziliaanse ambassade verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dat laatste gaat niet door, vanwege de handelsbelangen van het Zuid Amerikaanse land. De Braziliaanse vleeslobby is bang dat met zo'n stap Arabische landen hun vlees niet meer willen importeren.

Als compromis opende Bolsonaro daarom gisteren alleen een handelspost in Jeruzalem, de ambassade blijft voorlopig in Tel Aviv.