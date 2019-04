Algerijnse president kondigt vertrekdatum aan na massale protesten

De Algerijnse president Bouteflika heeft na weken van massale demonstraties gezegd dat hij aftreedt voordat zijn termijn afloopt op 28 april. Dat melden staatsmedia in Algerije.

Al ruim een maand protesteren honderdduizenden Algerijnen tegen de 82-jarige president, die meer dan 20 jaar aan de macht is.

De protesten begonnen nadat duidelijk was geworden dat Bouteflika van plan was mee te doen aan de verkiezingen. De betogers gingen de straat op omdat ze klaar waren met de corruptie in het Noord-Afrikaanse land.