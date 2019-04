Boerkaverbod op verzoek van scholen maand uitgesteld

De invoeringsdatum van het beperkt boerkaverbod is verzet van 1 juli naar 1 augustus. Vanaf die datum mag in het onderwijs, in overheidsgebouwen, in de zorg en in het openbaar vervoer geen gezichtsbedekkende kleding meer worden gedragen. Het gaat om bijvoorbeeld nikabs, bivakmutsen en integraalhelmen.

Het kabinet had de invoering per 1 juli voorzien. Een aantal onderwijsinstellingen vond het lastig om het verbod midden in een schooljaar in te gaan. Alle regio's - Midden, Zuid en Noord - hebben in juli nog les, de eerste vakantie begint op 6 juli, zowel voor het basis- als voortgezet onderwijs.

Het idee is dat het in delen van de openbare ruimte niet goed en veilig is als mensen hun gezicht bedekken. Maar een algeheel verbod gaat te ver; mensen moeten zelf hun kleding kunnen kiezen.