Podcast De Dag: waarom Facebook en Instagram zo lastig zijn te verslaan

Het moest de grote concurrent worden van Facebook, maar werd vooral een flop. Morgen trekt Google voor consumenten de stekker uit de sociale netwerksite Google+.

Het hebben van een sociaal netwerk was jarenlang een grote wens van Google. In De Dag legt techredacteur Joost Schellevis uit waarom Google+ er nooit in slaagde om Facebook en later Instagram te verslaan.