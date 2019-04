Minstens twintig doden door brand in bus Peru

Volgens ooggetuigen vatte de motor vlam bij een halte en verspreidde het vuur zich snel naar het passagiersgedeelte. De meeste slachtoffers zaten op de bovenste verdieping. Het voertuig van het bedrijf Sajy Bus had geen brandblussers aan boord.

Maatregelen

De oorzaak van de brand wordt onderzocht, maar de burgemeester van Lima wees erop dat in het passagiersgedeelte mogelijk brandstof werd vervoerd. Volgens burgemeester Jorge Muñoz zegt dat wordt bekeken of de verantwoordelijken strafrechtelijk aangepakt kunnen worden.

De bus had eigenlijk helemaal niet mogen stoppen op de plek waar het misging. Muñoz zei dat naast de halte een illegale winkel staat die brandstof verkoopt, en dat de halte daarom een paar weken geleden in de ban was gedaan.