Grote zoekactie in Limburgse plaats na tip coldcasezaak uit 1975

De politie is vanochtend in het Limburgse Beesel begonnen met een grote zoekactie. Die heeft te maken met de verdwijning in 1975 van Marjo Winkens uit Schimmert.

De politie heeft onlangs een tip gekregen over de vermissing. De zaak-Marjo Winkens is een van de oudste cold cases van Nederland. Haar lichaam is nooit gevonden en de dader nooit gepakt.

Het OM en de politie denken een serieuze aanwijzing te hebben die kan leiden tot een mogelijke doorbraak. Het gaat om een bosperceel of tuin waar mogelijk het lichaam van de destijds 17-jarige Winkens begraven zou zijn.

Sint-Rosakermis

De jonge vrouw had in de nacht van 1 op 2 september 1975 de laatste bus gemist na een bezoek aan de Sint-Rosakermis in Sittard. Ze leende een brommer van de moeder van een vriendin om naar huis te rijden.

Daar is ze nooit aangekomen. De brommer en andere spullen werden gevonden langs de weg tussen Spaubeek en Schimmert. Uit bandensporen op het wegdek werd geconcludeerd dat ze daar was klemgereden door een auto.

Toilettas en bromfietshelm

Ook tussen Reuver en Beesel, 70 kilometer noordelijker, zijn spullen van Winkens gevonden. Voorbijgangers troffen in de berm een toilettas, bromfietshelm, legerjack en een schoen aan. Vermoedelijk zijn de spullen daar uit een rijdende auto gegooid. De bromfietshelm vertoonde beschadigingen die daarop wezen.

In de buurt van de vindplaats van de spullen werd de volgende dag een stuk van de nieuwe N271 geasfalteerd. Meteen deed het gerucht de ronde dat het lichaam van het meisje zou zijn gedumpt in de fundering van de weg, maar dat bleek niet zo te zijn.