Topbankiers naar Catshuis voor gesprek over vertrouwen financiële sector

De top van de Nederlandse bankensector heeft vanavond een gesprek met premier Rutte en minister Hoekstra van Financiën in het Catshuis. Op de agenda staat het herstel van vertrouwen in de financiële sector, zo bevestigen Haagse bronnen berichtgeving van RTL Nieuws.

Het witwasschandaal bij ING zorgde in september vorig jaar voor irritatie in de politiek. De grootste bank van Nederland trof met het Openbaar Ministerie een schikking van 775 miljoen euro omdat de bank nalatig was geweest bij het voorkomen van witwaspraktijken.

Ongenoegen

Minister Hoekstra eiste opheldering en sprak van een buitengewoon ernstige zaak. "Dit raakt opnieuw het vertrouwen in de financiële sector", zei hij. De minister had eerder dat jaar al zijn ongenoegen uitgesproken over de salarisverhoging van 50 procent van ING-topman Hamers.

Vanavond komen behalve Hamers ook zijn collega's van de Rabobank, Triodos Bank, ABN Amro en de Nederlandse Vereniging van Banken op het diner.