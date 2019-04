Uitslag van verkiezingen in Istanbul nog onbeslist, Ankara gaat naar de CHP

Na de lokale verkiezingen in Turkije is het nog altijd niet duidelijk welke partij in Istanbul heeft gewonnen. Lang leek de kandidaat van president Erdogans AK-partij de burgemeester te gaan leveren, maar naarmate er meer stemmen waren geteld, kwam de kandidaat van de oppositiepartij CHP steeds dichterbij.

Toen het gat nog maar 0,06 procent bedroeg, riep de AK-kandidaat, de voormalige premier Yildirim, de overwinning uit. Daarna kwamen er geen uitslagen meer binnen. Volgens de oppositie is dat een teken dat de telling niet eerlijk verloopt. Oppositiekandidaat Imamoglu zegt dat hij volgens cijfers die hij heeft wel degelijk heeft gewonnen.

Opvallend is dat Erdogan in een nachtelijke toespraak de overwinning niet heeft opgeÃĢist, zegt correspondent Lucas Waagmeester. "Hij was in zijn speech niet duidelijk over Istanbul, maar zei ook niet met zo veel woorden dat Istanbul voor de AK-partij verloren was. Dus de verwarring duurt voort."

Ankara

De CHP heeft in ieder geval wel de verkiezingen in de hoofdstad Ankara gewonnen. "Dat is voor hen zeker een heel belangrijk moment", zegt Waagmeester. "Voor het eerst in lange, lange tijd haalt de oppositie een belangrijke verkiezingsoverwinning. Dat betekent dat het mogelijk is door de almacht van de AK-partij heen te prikken. Ondanks de aandacht voor die partij in de media, die voor 90 tot 95 procent aan de kant staan van de regering."

Ook in andere steden en provincies won de oppositie terrein, zelfs in het Anatolische achterland. Maar de AK-partij is nog altijd met afstand de grootste en het landsbestuur is nog altijd stevig in Erdogans handen.

Achilleshiel

De grote vraag bij deze verkiezingen was hoe de AK-partij het zou doen in een tijd van economische crisis. In de jaren dat de partij aan de macht is, ging het economisch gezien altijd goed. Nu kampt Turkije met een recessie, groeiende werkloosheid en stijgende voedselprijzen.

"Gisteren is aangetoond dat daar de achilleshiel ligt. Als de economie hapert, is de AK-partij te verslaan", zegt Waagmeester.