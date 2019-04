Aanvaller Kim Jong-nam ontloopt doodstraf en krijgt drie jaar cel

De Vietnamese Doan Thi Huong is veroordeeld tot ruim drie jaar cel voor haar rol bij de moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Mogelijk wordt ze volgende maand al vervroegd vrijgelaten vanwege goed gedrag, na een voorarrest van zo'n twee jaar.

Kim Jong-nam werd in februari 2017 op de luchthaven van Kuala Lumpur aangevallen. De 30-jarige Huong smeerde het dodelijke gif VX in het gezicht van de man. Huong heeft altijd gezegd dat ze dacht dat ze meedeed aan een tv-programma met verborgen camera's dat Kim Jong-nam in de maling wilde nemen. Volgens haar is ze beetgenomen door Noord-Koreaanse agenten.

De advocaten van Huong en de Vietnamese regering vroegen de Maleisische justitie dan ook om de aanklacht wegens moord te laten vallen. Op moord staat in Maleisië de doodstraf. Nadat de officier van justitie die aanklacht had laten vallen en Huong nog maar maximaal 10 jaar cel kon krijgen, bekende de vrouw schuld aan het verwonden van Kim Jong-nam met een gevaarlijk wapen.

Nog vier Noord-Koreaanse verdachten

Haar advocaat zei dat Huong geen crimineel is, maar dat ze door schuld te bekennen verantwoordelijkheid heeft genomen voor haar acties.

Vorige maand werd een van de andere verdachten, de 26-jarige Indonesische Siti Aisyah, plotseling vrijgelaten. Ook zij zei dat ze dacht mee te doen aan een tv-programma met verborgen camera's. De Maleisische politie verdenkt verder vier Noord-Koreanen in de zaak, maar die verlieten het land een paar uur na de moord op Kim Jong-nam.