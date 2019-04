Wekdienst 1 april: verkiezingsuitslag Turkije en pas op voor grappen!

Wat heb je gemist?

Bij lokale verkiezingen in Turkije is in de grote steden sprake van een nek-aan-nek-race tussen de AK-partij van president Erdogan en de grootste oppositiepartij, de CHP. Bijna alle stemmen zijn geteld.

In Istanbul is het verschil tussen de burgemeesterskandidaten van beide partijen bijzonder klein. Beide partijen hebben er de overwinning opgeëist. In de hoofdstad Ankara lijkt de oppositie te gaan winnen. Als dat inderdaad zo is, wordt het de eerste grote overwinning voor de oppositie in Turkije in lange tijd.